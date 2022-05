iPhone 14: in ritardo per via dei lockdown in Cina?

Solitamente Apple presenta i nuovi iPhone nel mese di settembre ma nel 2020, a causa dello scoppio della pandemia da Coronavirus, l’azienda si è trovata a dover svelare i nuovi dispositivi ad ottobre, con relativa commercializzazione a novembre dello stesso anno. Si dice che quest’anno, a causa dei durissimi lockdown governativi imposti dalla Cina ai suoi cittadini per arginare i contagi da CoVid-19, gli iPhone 14 possano subire il medesimo destino dei loro antenati.

I blocchi alle catene di approvvigionamento hanno colto tutti di sorpresa e ora si legge che il processo di produzione dei gadget del 2022 è drasticamente in ritardo. Certo, i partner della mela hanno ancora una chance di salvare il tutto per il mese di settembre, ma le attività odierne vanno rafforzate su tutta la linea.

iPhone 14 è in ritardo: urge fare qualcosa

Apprendiamo che a fine marzo, in molte città e aree cinesi, le autorità hanno imposto un nuovo lockdown durissimo, superiore a quello visto nella primavera del 2020. Per arginare i contagi da Coronavirus e per attuare la strategia “Zero CoVid” hanno preso misure durissime che hanno portato non pochi problemi. Molte società sono rimaste chiuse per settimane e diverse fabbriche hanno potuto riprendere a lavorare solo con misure di protezione rigorosissime. Giusto per citare un esempio, il sito di produzione di iPhone del fornitore Pegatron ha ripreso le sue attività solo pochi giorni fa, il 16 maggio.

Stando a quanto afferma il portale di Nikkei Asia, si scopre che Pegatron appunto, e Foxconn, sono state coinvolte in questi durissimi blocchi. La produzione di iPhone 14 e 14 Pro è seriamente a rischio e se non si fa qualcosa, l’azienda di Cupertino rischia di dover posticipare il debutto degli stessi. Di fatto, i componenti dovevano essere pronti entro giugno ma le cose non sembra che stiano così.

Apple, per arginare i problemi accorsi finora, si è focalizzata molto sul limitare i danni dalla carenza di semiconduttori, ma ha totalmente ignorato un lockdown come questo, anche perché oramai, in quasi tutto il mondo, siamo riusciti a contrastare l’emergenza CoVid-19 grazie alla diffusione dei vaccini.

Ad ogni modo, se volete approfittarne, vi consigliamo di acquistare oggi un iPhone 13 Pro, che si trova in sconto ed è comunque un device eccellente, con un comparto fotografico top e una batteria incredibile. Non di meno, ha uno schermo pazzesco OLED con tecnologia ProMotion. Lo trovate su Amazon a soli 1347,50€.

