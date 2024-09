iPhone 14 in offerta flash: ecco perché è la scelta giusta tra gli smartphone Apple

iPhone 14 continua a rappresentare la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Apple con una spesa contenuta, per gli standard degli iPhone. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRSETT24 è ora possibile acquistare un nuovo iPhone 14 con un prezzo scontato di 604,90 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 14: ora il prezzo è giusto

Puntare su iPhone 14 è ancora una scelta giusta. Lo smartphone ha un rapporto qualità/prezzo al top. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il SoC Apple A15 Bionic, in grado di offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

La versione in offerta dello smartphone è dotata di 128 GB di storage oltre che di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale e un sensore ultra-grandangolare, entrambi da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iOS con aggiornamenti costanti.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRSETT24, da aggiungere al momento del pagamento, iPhone 14 128 GB è ora disponibile al prezzo scontato di 604,90 euro. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate con PayPal.

Lo smartphone ha tutto quello che serve per poter garantire ottime prestazioni oltre che l’accesso completo all’ecosistema Apple. Il prezzo, nettamente inferiore rispetto ai più recenti iPhone, rappresenta un’occasione davvero ottima.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi completare l’acquisto ricordando di inserire il codice sconto prima di completare il pagamento. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.