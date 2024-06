iPhone 14 in offerta flash a 599€: è un BEST BUY

iPhone 14 è lo smartphone da comprare oggi per chi è alla ricerca del miglior iPhone per rapporto qualità/prezzo. Grazie alla nuova offerta eBay disponibile oggi, infatti, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 599 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo. La consegna è gratuita.

iPhone 14: un best buy da prendere subito

Con iPhone 14 è possibile acquistare un ottimo smartphone a un prezzo davvero conveniente. Lo smartphone di Apple è dotato di un display OLED da 6,1 pollici oltre che del SoC Apple A15 Bionic, una vera e propria garanzia di prestazioni eccellenti. C’è poi una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel.

Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile dalla casa di Cupertino. La versione in offerta dello smartphone è dotata di 128 GB di storage. La promozione in corso è quella giusta. Ora, infatti, è possibile acquistare iPhone 14 a prezzo contenuto, mettendo così le mani su di un ottimo smartphone ma con una spesa contenuta.

Con la nuova offerta eBay di oggi, iPhone 14 è ora disponibile al prezzo scontato di 599 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta in corso oggi basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello. Si tratta di una promozione disponibile solo per un periodo di tempo limitato.