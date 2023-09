iPhone 14 in offerta a QUESTO PREZZO è davvero imperdibile (anche a rate)

Il debutto dei nuovi iPhone 15 non fa altro che rendere ancora più conveniente iPhone 14. Lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 739 euro con la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal grazie a questa nuova offerta eBay. La promozione è valida per le colorazioni Nero, Rosa, Azzurro e Bianco (vi basta cliccare sulla colorazione desiderata per completare l’acquisto, raggiungendo la pagina dedicata alla promozione). Si tratta di un’ottima occasione per acquistare un iPhone ottimo e con prestazioni eccellenti a spese ridotte.

iPhone 14 è in offerta al miglior prezzo di sempre

iPhone 14 è uno smartphone completo, veloce e completo che in questo momento rappresenta, sempre di più, un riferimento assoluto per il mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al chip Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni oltre che di tanta efficienza. La scheda tecnica dello smartphone include anche una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Con questa nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 739 euro. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. L’offerta è valida per le colorazioni seguenti:

Si tratta di una promozione a tempo limitato. Le unità disponibili in sconto sono poche e, quindi, è meglio non perdere tempo e completare subito l’acquisto. Al prezzo a cui viene proposto, iPhone 14 è un acquisto sicuro e consigliato, in grado di offrire anni e anni di utilizzo con prestazioni eccellenti. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.