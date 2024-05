iPhone 14 IMPERDIBILE su MediaWorld, anche Tasso Zero

L’ottimo Apple iPhone 14 128GB è un’ottima soluzione se cerchi lo smartphone dei tuoi sogni a prezzo imperdibile. L’offerta la trovi proprio in questo momento su MediaWorld grazie al nuovo volantino L’emozione degli Europei. Acquistalo subito a soli 679€, invece di 1029€ (listino ufficiale Apple).

Si tratta di un’ottima occasione che non devi assolutamente farti scappare. Tra l’altro puoi decidere di pagarlo in comode rate, anche a tasso zero. Scegli il finanziamento MediaWorld da 12 a 48 mesi, con interessi molto vantaggiosi, oppure paga con PayPal in 3 rate, senza interessi.

iPhone 14 128GB: lo smartphone mai scontato

Apple iPhone 14 128GB è lo smartphone iOS che piace molto anche agli utenti più esigenti perché oggi unisce prezzo competitivo e prestazioni elevate. Mettilo in carrello a soli 679€, grazie a MediaWorld e alla sua fantastica offerta. Ma sbrigati perché sta andando a ruba.

Sfrutta tutta la sua potenza con il processore Apple A15 Bionic, incredibile per multitasking e velocità. Non ci sono app o giochi che teme. Tutto gira alla perfezione e su un display davvero accattivante. Con 6,1 pollici, lo schermo con tecnologia Super Retina XDR è un vero spettacolo.

La doppia fotocamera assicura scatti e riprese da vero professionista anche senza saperne nulla di inquadrature ed esposizione di luce. La batteria intelligente è in grado di gestire i consumi energetici portandoti fino a fine giornata e oltre. Acquistalo immediatamente a soli 679€, invece di 1029€ (listino ufficiale Apple).