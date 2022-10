iPhone 14: il suo prezzo sta già scendendo su Amazon (-3%)

Un mese fa Apple ha presentato i nuovissimi iPhone 14: si tratta di telefoni premium potentissimi, anche se sono stati criticati non poco. Da un lato infatti, abbiamo le versioni Pro (meravigliose) che presentano caratteristiche intriganti, un’isola dinamica affascinante e un comparto foto-video al top, ma sono arrivate con una serie di bug imbarazzanti. Dall’altra invece, la serie basica (14 e 14 Plus) non è riuscita a convincere il cuore degli utenti viste le somiglianze con i device della gamma del 2021.

iPhone 14 è arrivato con un prezzo di 1029,00€ ed è praticamente quasi identico al 13, in tutto e per tutto. Ora che inizia a scendere di prezzo però, comincia ad essere interessante: si può portare a casa con soli 999€ da Amazon.

Sappiate che si tratta di un risparmio medio pari al 3% sul prezzo di listino, una cifra decisamente contenuta ma che fa scendere il telefono sotto la soglia psicologica dei 1000K.

iPhone 14: perché comprarlo?

Potremmo stare ore a fare polemica sulla sua somiglianza con iPhone 13: lo abbiamo fatto ma non vogliamo farlo ora. Sì, è identico, ma è comunque un prodotto interessante e ben fatto e su questo non ci piove.

Lo schermo è eccellente (6,1 pollici, OLED, Super Retina, 60 Hz) e assicura una visibilità pressocché fantastica in ogni condizione di luce. È leggerissimo e compatto, si tiene bene in mano e in tasca, ha una bella autonomia performante. Vi porterà sempre a sera ed è compatibile con tutti gli accessori MagSafe (Wallet, powerbank, adattatori e non solo). La velocità di ricarica è fissata a circa 27W, ma potete anche caricarlo via wireless o appunto, con la tecnologia proprietaria.

Ottiche di punta con Cinema Mode in 4K, Action Mode, stili fotografici e non solo. Resistente al massimo grazie al Ceramic Shield, frame in alluminio riciclato, sensori eccellenti e processore Apple Bionic A15 che va come una scheggia. Solo 999,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.