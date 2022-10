Perché i nuovi iPhone 14 costano così tanto?

Quando Apple ha presentato i nuovi iPhone 14, tutti ci siamo stupiti dei costi elevatissimi dei nuovi device; l’azienda di Cupertino ha alzato notevolmente i costi per il pubblico e questo ha suscitato non poche critiche da parte dell’utenza. Tuttavia, ora scopriamo i motivi per i quali la società è stata costretta a rimodulare il suo listino.

Leggiamo infatti, da un rapporto di Asia Nikkei, che Apple ha pagato il 20% in più per realizzare la line-up di nuova generazione. Ebbene sì, iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max sono costati anche all’azienda di più. Verosimilmente, si legge che l’OEM di Cupertino spende circa 501 dollari per creare il modello di punta, il Pro Max. Pensate che lo scorso anno, iPhone 13 Pro Max aveva un costo di 461 per Tim Cook.

iPhone 14: ecco svelato l’aumento dei prezzi

Gli analisti del settore hanno dichiarato che i costi sono aumentati per via della crisi dei semiconduttori. Pensate che il solo chip Apple Bionic A16 ha un prezzo di listino di 110 dollari, praticamente un quinto del valore del telefono. È un costo salatissimo per un solo SoC che aumenta di 2,4 volte il suo valore rispetto all’A15 del 2021 che però, perlomeno, è disponibile su iPhone 14 e 14 Plus. Sarà anche per questo che la compagnia ha scelto di inserire la CPU dello scorso anno in un modello next-gen? I sensori di Sony invece, costano 15 dollari e non più 10$.

Certo, ci sono altri problemi in agguato. Tuttavia, almeno per i pannelli, il rapporto con Samsung Display sembra non essere stato intaccato dai costi improvvisi. Oltre alla Cina, Apple ha fornitori in Corea del Sud. Non di meno, abbiamo letto moltissime notizie riguardanti i progetti futuri della mela circa l’emancipazione dalla Cina entro il 2025.

Infine, gli esperti del settore hanno dichiarato che Apple ha aumentato i prezzi ovunque tranne che negli USA: questo sta garantendo alla compagnia grandi margini di guadagno.

A proposito, iPhone 14 Pro da 128 GB è nuovamente disponibile su Amazon a 1339,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.