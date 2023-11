iPhone 14: il prezzo crolla su Amazon, è il momento di acquistarne uno

Uno degli smartphone più di successo in casa Apple è sicuramente iPhone 14 che, nella sua iterazione da 128 GB e in colorazione Midnight, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 769,00€, spese di spedizione incluse, ovviamente su Amazon. Il costo è irrisorio per un terminale del genere: è leggerissimo, compatto, ha uno schermo di punta, un chipset evoluto con modem 5G al seguito e dispone di un comparto fotografico degno di nota. Piccola menzione speciale anche per la batteria che assicura un’autonomia di un giorno con una singola carica. Fate presto se volete acquistarne uno; le scorte potrebbero terminare – o peggio – la promozione potrebbe finire da un momento all’altro.

iPhone 14 (128 GB): non lasciatevelo sfuggire

Il meraviglioso iPhone 14 è un mostro di potenza: è il modello entry level della serie di melafonini del 2022 ma presenta ancora oggi caratteristiche degne di nota. Ha un chipset potentissimo (parliamo dell’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G) coadiuvato da ben 128 GB di memoria interna.

La batteria è capiente e generosa: questo implica che il telefono avrà un’autonomia spaziale (anche un giorno intero con una singola carica). Si ricarica via Lightning, con la wireless charging o mediante MagSafe. Il frame è in alluminio satinato e la back cover è in vetro lucida. Il comparto fotografico invece, è composto da due sensori evoluti da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto nitide anche al buio, oltre che luminose e ben gestite. Ci sono tante modalità uniche per le riprese (Cinema Mode, slow-motion, Action Mode e così via).

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 769,00€, spese di spedizione incluse; c’è il reso gratis entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare il prezzo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non lasciatevelo sfuggire a questa cifra: iPhone 14 è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.