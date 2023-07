iPhone 14: il prezzo cala ancora e ora costa 739€ (anche a rate)

iPhone 14 continua a calare di prezzo, registrando un ulteriore taglio rispetto al prezzo consigliato. In questo momento, grazie a una nuova offerta eBay, è possibile completare l’acquisto dello smartphone al prezzo scontato di 739 euro. L’offerta riguarda la versione da 128 GB dello smartphone che viene proposta nelle colorazioni Blue, Bianco, Viola e Nero (vi basta cliccare sul nome della colorazione per completare l’acquisto). C’è anche la possibilità di pagare con PayPal e, quindi, di optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. La promozione è valida solo per un breve periodo.

iPhone 14 è il best buy del momento con questa nuova offerta

iPhone 14 è sempre di più lo smartphone da comprare, grazie a un rapporto qualità/prezzo al top. Il dispositivo di Apple è dotato di un display OLED da 6,1 pollici oltre che del potente ed efficiente SoC Apple A15 Bionic.

Tra le specifiche dello smartphone c’è anche una doppia fotocamera posteriore, il supporto al Face ID e il sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. Lo smartphone non ha punti deboli e oggi è la soluzione giusta per acquistare un nuovo iPhone con una spesa ridotta.

Con la nuova offerta eBay è possibile completare l’acquisto di iPhone 14 al prezzo scontato di 739 euro. Lo sconto è valido per la versione da 128 GB che viene proposta nelle colorazioni seguenti:

Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto optando per il pagamento in 3 rate senza interessi. Lo sconto su iPhone 14 resterà attivo solo per un breve periodo di tempo. Per sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

