iPhone 14: il prezzo cala a 594€ con questa nuova OFFERTA FLASH

Acquistare un nuovo iPhone 14 non è mai stato così conveniente: con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR24, da aggiungere nell’apposito campo al momento del pagamento, è ora possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 594 euro. La versione in offerta è dotata di 128 GB di memoria interna. Da notare che è anche possibile pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. La promozione è valida solo per un breve periodo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 14 al minimo storico: è da prendere subito

Il rapporto qualità/prezzo di iPhone 14 è alle stelle grazie alla nuova offerta. Lo smartphone, infatti, è dotato di un comparto tecnico davvero completo ed è ora disponibile a un nuovo minimo storico. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic, una garanzia assoluta di ottime prestazioni in ogni condizione di utilizzo. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, il Face ID e il sistema operativo iOS, aggiornato costantemente da Apple con miglioramenti e funzioni inedite.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR24 (da aggiungere nell’apposito campo al momento del pagamento) è ora possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 594 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere alla promozione basta seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per pochissimo tempo. Per questo motivo, quindi, è importante muoversi rapidamente e completare subito l’acquisto.