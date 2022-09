iPhone 14: già svelate le prime cover ufficiali? (FOTO)

In queste ore sono trapelate sul web le prime cover relative ai nuovi iPhone 14. Non sappiamo ancora se siano ufficiali o meno, ma quel che conta è che sono verosimili e ci permettono di dare un ulteriore sguardo a quella che sarà l’estetica dei device prossimi al debutto.

Come sappiamo, l’evento Far Out si terrà domani, alle ore 19:00 (col fuso orario nostro). Noi vi assicureremo una copertura dello show pertanto restate connessi con noi per non perdere tutte le news in merito.

iPhone 14: uno sguardo alle cover

Su Twitter, l’insider del web Majin Bu ha riferito di esser in possesso di immagini esclusive relative alle custodie di iPhone 14. Sembrano provenire proprio da un Apple Store, pertanto ipotizziamo che siano ufficiali.

Notiamo sia le versioni in pelle che quelle in silicone. C’è chi dice che però queste custodie siano false e che siano solo verosimili. Tuttavia i colori sembrano essere accurati. Notiamo alcune tinte esclusive anche se non sono da escludere, perché Apple rinnova spesso le colorazioni delle sue periferiche e degli accessori.

Vedendo il post poi, notiamo che quelle in pelle saranno vendute in arancio, verde sequoia, dark purple, giallo splendente e un marrone molto carino. Come detto, vi invitiamo a prendere con un “pizzico di sale” queste indiscrezioni.

Now I can say with 99% confidence that the iPhone 14 Case colors you saw in previous tweets will be official. iPhone 14 Max will probably only be called Plus pic.twitter.com/nM3Y95broQ — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 4, 2022

Quelle in silicone invece saranno vendute in otto tinte: midnight, verde menta, rosa, rosso, lilla, giallo, blue e viola.

Come detto in più occasioni, l’azienda di Cupertino dovrebbe svelare quattro nuovi modelli: iPhone 14, iPhone 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max. Non ci dovrebbe essere una versioni mini. Oltre ai telefoni dovremmo assistere al debutto di Apple Watch SE (2022), Watch Series 8 e Watch Pro.

Se volete fare un buon affare oggi, vi consigliamo iPhone 13 da 256 GB a soli 929,00€ con spedizione gratuita direttamente da Amazon con consegna celere in pochissime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.