iPhone 14: ecco perché i prezzi non sono aumentati negli USA

Siete curiosi di scoprire perché i prezzi dei nuovi iPhone 14 non sono aumentati negli Stati Uniti d’America e in Cina? Scopritelo insieme a noi.

Facciamo il piunto della situazione: a settembre Apple ha svelato i nuovi smartphone di punta e tutti ci siamo arrabbiati e siamo rimasti delusi dall’aumento spropositato dei prezzi delle ammiraglie next-gen. Andando a vedere però i listini dei mercati internazionali, osserviamo che la compagnia non ha aumentato il costo dei device negli USA e in Cina. In poche parole, i nostri amici americani e cinesi possono acquistare i loro dispositivi sborsando meno di quanto dovremmo fare noi.

iPhone 14: svelato il mistero dell’aumento di prezzo

Di fatto, per chi non lo sapesse, iPhone 14 Pro costa solo 999 dollari, il Pro Max invece, 1099$. Si tratta dei medesimi costi visti con la serie iPhone 13 Pro del 2021, la quale aveva un prezzo identico ai device della line-up del 2020 e del 2019. Da noi invece, i listini di Apple sono aumentati a dismisura. Per il 14 Pro si parte da 1339€, per il Pro Max da 1489€.

Per farla breve, la coerenza c’è stata sì, ma solo per i cugini americani e cinesi. Come se non bastasse, complice l’inflazione mondiale, l’aumento dei costi delle materie prime, la situazione geopolitica globale e via dicendo, sembra che gli iPhone 15 di nuova generazione disporranno di un prezzo drasticamente più elevato, anche in Cina e in America. Prepariamoci a vedere i primi modelli che partono da 1500€ (da noi), in pratica. Ci vorrà più di uno stipendio medio per portarsi a casa uno smartphone premium della mela.

Stando al rapporto della CNBC, il dollaro americano è una delle valute più forti al mondo, quindi i clienti statunitensi non devono preoccuparsi dell’aumento dei costi. Siamo noi europei che dovremo stare attenti, perché Apple tende ad aumentare i prezzi “fuori casa” per mantenere le entrare “coerenti”. Riportiamo di seguito le parole di Luca Maestri, CFO dell’azienda:

Sostanzialmente ogni valuta nel mondo si è indebolita rispetto al dollaro. Il dollaro forte lo rende difficile in un certo numero di aree. Ovviamente, i nostri prezzi nei mercati emergenti lo rendono difficile e la conversione di tali entrate in dollari ne risente”. Il CFO ha inoltre aggiunto che “In alcuni casi, ad esempio, i clienti sui mercati internazionali hanno dovuto … hanno visto alcuni aumenti di prezzo quando abbiamo lanciato i nuovi prodotti, cosa che non è qualcosa che, ad esempio, i clienti statunitensi hanno visto. E questa è sfortunatamente la situazione in cui ci troviamo in questo momento con il dollaro forte.

