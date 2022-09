iPhone 14 e iPhone 14 Plus: il vetro si può sostituire facilmente

Stando a quanto si osserva, sembra che i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus siano dotati di una back cover facilmente rimovibile. Questo darebbe accesso, a quanto pare, ad una riparazione immediata.

iPhone 14 e 14 Plus sono i modelli basici della gamma del 2022 di Apple; questi presentano un pannello rimovibile che consentirebbe le riparazioni facilitate, secondo TechCrunch e CNET.

iPhone 14 e 14 Plus: tutto quello che sappiamo sul pannello removibile

Giusto per fare un confronto, per sostituire il vetro dei “vecchi” iPhone 12 o 13, i fornitori di servizi autorizzati Apple devono aprire completamente il device partendo dal display, devono smontare i componenti e installare così l'”iPhone Rear System”, ovvero una cover che contiene tutto l’interno del telefono tranne fotocamera e schermo. Questa parte viene allocata su un nuovo display e la procedura risulta quindi complicata e macchinosa.

Per i melafonini precedenti, la situazione è peggiore: i tecnici devono cambiare tutto il dispositivo. Invece, con i nuovi, sarà tutto meno costoso per i clienti e “più green”, visto che basterà togliere il pannello con poche mosse.

Dai primi teardown infatti, scopriamo che il dispositivo si può aprire anche dal lato dello schermo ma anche dalla parte posteriore per un’accessibilità immediata. Ad oggi però non vengono menzionati i modelli Pro della gamma. Il cambiamento sembra essere limitato ai modelli vanilla.

Giusto per parlare di costi, negli USA il prezzo per la sostituzione è di 169 e 199 dollari per un nuovo pannello posteriore su iPhone 14 e 14 Plus, rispettivamente. Con la AppleCare+ costa 29$. Se volete preordinare uno di questi due modelli, sappiate che sono ancora disponibili su Amazon. Certo, noi vi invitiamo a non prendere in considerazione la variante basica e ad interessarvi all’iterazione Plus che trovate a 1179€ con spedizione gratuita. È presente in varie colorazioni, ma quella azzurra/grigia è la più bella, a nostro avviso. Tuttavia, anche la Product (RED) è originale.

