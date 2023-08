iPhone 14 e 14 Pro: gli utenti segnalano GROSSI problemi con la batteria

Sembra che moltissimi utenti stiano segnalando grossi problemi con la batteria di iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Sembra che la cella energetica di questi terminali si stia degradando rapidamente; considerando che i telefoni hanno meno di un anno, è chiaro che c’è qualcosa che non quadra in questa storia. Sarà un problema del software o è legato ad un bug hardware?

Moltissime persone hanno notato, dalle impostazioni del proprio device, che la salute della batteria del proprio iPhone 14 o 14 Pro è scesa rapidamente in pochissimi mesi. Se pensate che le generazioni precedenti subivano un crollo esponenziale ma iperbolico, lento e graduale, è ovvio che notare un downgrade della capacità massima, dal 100% al 90% in neanche 10 mesi, risulta essere alquanto anomalo. Ciò implica che bisognerà cambiare la batteria prima del previsto?

iPhone 14 e 14 Pro: problemi con lo stato di salute della batteria?

Per la prima volta, il sito di CreativeBloq ha riferito che molti utenti di iPhone 14 stavano rivolgendosi ai social e ai forum per lamentarsi della batteria del proprio iPhone 14 o 14 Pro. Anche l’insider Sam Kohl del portale Apple AppleTrack ha dichiarato che lo stato di salute della cella energetica del suo melafonino è del 90% e che ciò è accaduto in meno di un anno: ha descritto questo problema come “inaccettabile”. Sotto al post su X ci sono molti altri utenti che stanno riportando dati simili. Al contrario, gli iPhone più vecchi sembrano reggere meglio tale processo di degradamento della batteria.

I’ve had my iPhone 14 Pro for LESS than a year…this is actually unacceptable 😡 pic.twitter.com/rKkvW6Z60v — Sam Kohl (@iupdate) August 1, 2023

Al momento non c’è una spiegazione chiara e tangibile di ciò: potrebbe anche essere dovuto al modo di usare il telefono o alla ricarica rapida via cavo, o peggio, potrebbe essere legato alle condizioni climatiche visto che molti Paesi hanno registrato temperature anomale in questo periodo. Ad oggi Apple non ha commentato la questione ma vi terremo aggiornati.

Voi avete avuto problemi? Descriveteci lo stato di salute della batteria del vostro iPhone 14 o 14 Pro.

Ad ogni modo, iPhone 14 è ottimo e, nella sua iterazione con 256 GB di memoria interna e in colorazione Product (RED) si porta a casa con soli 949,00€, spese di spedizione incluse.

