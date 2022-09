iPhone 14 e 14 Plus: ecco com'è stato girato il nuovo spot

Un video appena condiviso sul web da parte dell’azienda, mostra il dietro le quinte dello shooting della nuova campagna pubblicitaria di Apple per la promozione di iPhone 14 e 14 Plus.

Inutile girarci intorno: Apple sa come fare marketing. L’azienda di Cupertino realizza degli spot che sono semplicemente meravigliosi, unici e “amazing”, come direbbe un funzionario del brand. Oggi vogliamo parlarvi del backstage dell’ultimo video pubblicitario che mira a mostrare le “grandi” dimensioni dei nuovi melafonini 14 e 14 Plus.

iPhone 14 e 14 Plus: il nuovo spot è stato realizzato in un modo incredibile

Sappiamo che Apple spesso mostra come vengono realizzati i suoi spot; i making of e i backstage dei suoi video sono estremamente popolari sia fra gli utenti più esigenti che fra i professionisti dell’imaging. Io stesso, che sono un filmmaker pubblicitario e di documentari, rimango affascinato dalla maestria degli esperti di Cupertino.

L’ultimo spot promozionale di iPhone 14 e 14 Plus è stato fatto sfruttando il Cinemotion. Cos’è? Ve lo diciamo subito: si tratta di un particolare modo di ripresa che prevede la registrazione di clip mediante robot. Quindi? In soldoni si possono fare delle riprese che le persone non riescono a fare manualmente. Questa è la pubblicità:

Il canale di Cinemotion and Movie Effects VFX ha condiviso su IG un nuovo breve video che spiega come ha realizzato le riprese per Apple; ci sono video e shooting di iPhone 14 e 14 Plus da più prospettive e i movimenti di camera cambiano tutti la messa a fuoco fra un gadget e un altr. La cosa sorprendente è che sembra fatto in CGI invece è tutto realizzato dal vivo grazie ai robot.

EDIT delle 16:25: sembra che l’azienda abbia rimosso il Making Of; non sappiamo il motivo. Forse non aveva i permessi di Apple? Chi lo sa, staremo a vedere.

