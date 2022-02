iPhone 14: spuntano nuovi interessanti dettagli

Apple terrà la conferenza autunnale a settembre. In questo keynote, l'azienda di solito lancia nuovi telefoni. Non c'è motivo di pensare che il produttore si discosterà da questo programma, quindi, fra pochi mesi, faremo la conoscenza della tanto attesa serie iPhone 14.

iPhone 14: cosa aspettarci dal nuovo device?

Il motivo per cui ne stiamo parlando ora è che, al fine di garantire la fornitura regolare dei nuovi smartphone, Apple dovrebbe emettere ordini di produzione di prova per nuovi telefoni alle fonderie intorno alla metà e alla fine di febbraio di ogni anno. Pertanto, l'OEM di Cuopertino avrebbe dovuto anche iniziare a presentare i nuovi piani di prodotto ai partner in modo che le compagnie partner possano preparare una distinta base (BOM) per stabilire macchine di produzione e collaudo appropriate.

Secondo vari rapporti, la line-up è recentemente entrata nella fase di produzione di prova OEM. Ad esempio, Luxshare ha già ricevuto alcuni ordini per l'iPhone 14.

Bene, questo significa anche che possiamo ottenere nuove indiscrezioni riguardanti sia l'aspetto che le specifiche. Ad esempio, poche ore fa abbiamo appreso che i modelli di quest'anno dovrebbero adottare alcune importanti modifiche al design. Pensiamo alla riduzione del bumper del modulo fotografico e la rimozione del notch in favore di uno schermo perforato.

Dovremmo notare che ci sono state molte fughe di notizie che affermano che gli OEM hanno dovuto apportare molte modifiche alla pianificazione della linea di prodotti della serie iPhone 14 quest'anno. Ciò significa che i modelli in arrivo differiranno molto dai modelli precedenti. Quindi le notizie che abbiamo ascoltato oggi sono in linea con quelle che abbiamo letto nei mesi precedenti.

Intanto si diceva che l'azienda avesse cancellato il modello mini. I due modelli entry-level di iPhone 14 avranno rispettivamente schermi da 6,1 pollici e 6,7 pollici. I modelli inferiori verranno comunque con la tacca, mentre lo schermo perforato sarà adottato solo dalle versioni di fascia alta. Ci dovrebbe essere uno pannello con un doppio foro, ma tutte le varianti supporteranno una frequenza di aggiornamento di 120 Hz (ovvero, avranno il ProMotion).

Le versioni Pro disporranno di ben 8 GB di RAM e sul retro, ci sarà anche una fotocamera record da 48 MP. Tutti questi aggiornamenti faranno aumentare i prezzi dei telefoni, presumiamo.