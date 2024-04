iPhone 14 da 512 GB: nuovo MINIMO STORICO su Amazon con quest'offerta

iPhone 14 da 512 GB è protagonista di una nuova offerta Amazon senza precedenti. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 835 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Il modello in offerta viene proposto in diverse colorazioni ed è venduto e spedito da Amazon. A questo prezzo, si tratta di un affare assoluto. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Occhio anche alla versione da 128 GB che viene proposta a 699 euro.

iPhone 14 da 512 GB: a questo prezzo è da prendere subito

Con iPhone 14 è possibile acquistare un ottimo smartphone: tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre che il SoC Apple A15 Bionic in grado di offrire prestazioni sempre elevate.

Da notare anche una doppia fotocamera posteriore. C’è poi il sistema operativo iOS, sempre aggiornato da Apple con continui miglioramenti. Lo smartphone ha 512 GB di storage: si tratta di una rarità per gli iPhone che raramente vanno in sconto quando hanno tutta questa memoria interna.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 da 512 GB beneficiando di uno sconto netto. Lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 835 euro, toccando il nuovo minimo storico.

Da notare che la promozione in corso è valida solo per un breve periodo e che solo alcune colorazioni sono disponibili a prezzo ridotto. Si tratta, in ogni caso, di un affare vero per tutti gli utenti. Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto.