iPhone 14 da 256 GB cala di prezzo: solo 798€ con QUEST'OFFERTA

Acquistare un nuovo iPhone da 256 GB diventa sempre più importante: il taglio da 128 GB, infatti, può “stare stretto” a molti utenti. Per questo motivo, questa nuova offerta eBay dedicata ad iPhone 14 da 256 GB è da cogliere al volo. Grazie al codice sconto SANVALENTINO, infatti, è possibile completare l’acquisto dello smartphone al prezzo scontato di 798 euro. C’è anche la possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo di completare l’acquisto con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da notare che è possibile puntare anche su iPhone 14 128 GB che viene proposto al prezzo scontato di 684 euro.

iPhone 14 da 256 GB: a questo prezzo è imperdibile

Per chi cerca un nuovo iPhone, puntare su iPhone 14 rappresenta una scelta molto valida. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic, in grado di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore. A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il sistema operativo iOS, appena aggiornato all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 da 256 GB al prezzo scontato di 798 euro. È necessario aggiungere il codice SANVALENTINO al carrello per ottenere lo sconto aggiuntivo garantito dalla promozione in corso. Lo smartphone, inoltre, è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo di completare l’acquisto con PayPal. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo. Da notare, inoltre, che iPhone 14 128 GB viene proposto al prezzo scontato di 684 euro.

