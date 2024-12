iPhone 14 da 256 GB cala al prezzo più basso di sempre, è un affare

È il momento giusto per acquistare iPhone 14 nel taglio di memoria da 256 GB, decisamente più “comodo” rispetto alle versioni da 128 GB. Lo smartphone di Apple è ora disponibile in offerta su eBay e, grazie al codice sconto PSPRNOV24, è disponibile al prezzo scontato di 659 euro, con possibilità anche di completare il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure con Klarna.

Si tratta di un prezzo nettamente inferiore a quello a cui è possibile acquistare altri modelli di iPhone nella versione da 256 GB. Per chi ha bisogno di tanto spazio di archiviazione e intende acquistare un nuovo iPhone, l’offerta in corso può rappresentare un’occasione da cogliere al volo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. In alternativa, c’è iPhone 14 da 128 GB al prezzo scontato di 570 euro.

iPhone 14 da 256 GB: il prezzo è ottimo

Con iPhone 14 è possibile acquistare uno smartphone compatto e potente, con un software aggiornato e tutte le funzionalità tipiche degli iPhone. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic, supportato da 6 GB di RAM (iPhone 13 si ferma a 4 GB). La versione in offerta è quella da 256 GB di storage. Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale e uno ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iOS.

Con l’offerta in corso su eBay e il codice sconto PSPRNOV24 è ora possibile acquistare iPhone 14 256 GB al prezzo scontato di 659 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna. La versione da 128 GB, invece, costa 570 euro.