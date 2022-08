iPhone 14 costerà quanto iPhone 13 (RUMOR)

Secondo gli ulrimi rumor emersi in rete, sembra che iPhone 14 costerà quanto iPhone 13, vale a dire 799 dollari come prezzo di partenza. Se ricordate bene, è lo stesso costo del modello dello scorso anno da 6,1 pollici. A ribadire questa indiscrezione (che al momento è solo un rumor, quindi prendetelo con “un pizzico di sale”) ci ha pensato un leak asiatico.

L’account “yeux1122” ha pubblicato un post sul blog coreano Naver e ha affermato che, nonostante la crisi e le difficoltà, Appe non aumenterà il prezzo dei suoi telefoni premium per il 2022. Tuttavia, bisogna fare un distinguo: probabilmente, solo la versione vanilla da 6,1 pollici non costerà di più. Gli altri modelli potrebbero vedere un prezzo di listino più elevato; il motivo? La compagnia potrebbe voler compensare il calo della domanda per via del rallenamento delle vendite nel settore degli smartphone.

iPhone 14: il suo costo sarà più basso del previsto

Questa decisione sembra essere stata presa in extremis; nonostante la compagnia debba lottare con la crisi del settore, con i ritardi nella catena di approvvigionamento, potrebbe aver scelto di non provocare ulteriore disagi all’utente finale con un prezzo più alto del dovuto.

Il rumor sembra provenire da “un’importante istituzione finanziaria statunitense” misteriosa, quindi vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute distanze.

Ad ogni modo, non sarebbe così strano vedere un iPhone 14 costare quanto iPhone 13. Lo stesso scenario si è verificato nel 2020/2021, con il debutto di iPhone 13 che costava quanto iPhone 12. Mentre le precedenti versioni presentavano molte differenze, fra il nuovo smartphone e il “vecchio” non sembra che ci siano divergenze significative. Stesso display, stesso processore, stesso chipset, stesso design, insomma. Cosa cambierà? Ce lo domandiamo quotidianamente.

Il resto della line-up vedrà device premium come iPhone 14 Max (un non Pro da 6,7 pollici), un Pro da 6,1 e un Pro Max da 6,7 pollici di fascia altissima. Il chip Apple Bionic A15 dovrebbe essere presente sotto la scocca dei nuovi modelli base, mentre i Pro disporranno del Bionic A16.

