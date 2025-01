iPhone 14 cala di prezzo su Amazon: ora è un BEST BUY (anche in 5 rate)

iPhone 14 continua a rappresentare la scelta giusta per tutti gli utenti che intendono acquistare un nuovo iPhone ma che non vogliono spendere le cifre elevate richieste per modelli recentissimi come iPhone 16. Con l’offerta Amazon in corso, lo smartphone di Apple è ora disponibile con un prezzo scontato di 601 euro e con la possibilità anche di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo è sufficiente premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni.

iPhone 14: un’ottima scelta per un nuovo iPhone

La scheda tecnica di iPhone 14 comprende un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic, supportato da 6 GB di RAM e da 128 GB di storage. Si tratta di una combinazione vincente. Lo smartphone di Apple è in grado di abbinare prestazioni eccellenti, sotto tutti i punti di vista e può sfruttare anche un software sempre aggiornato, con iOS 18.2 e la possibilità di accedere a tutti i servizi Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 con un prezzo scontato di 601 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.