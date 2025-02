iPhone 14 cala di prezzo: ora è il best buy della gamma Apple? (anche 256 GB)

iPhone 14 è sempre più interessante: il calo di prezzo registrato con l’offerta in corso oggi su eBay rende lo smartphone ancora più conveniente. Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Apple con un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello dei più recenti iPhone, può valutare con attenzione iPhone 14.

La versione da 128 GB viene proposta al prezzo scontato di 595 euro mentre quella da 256 GB è ora acquistabile a 699 euro. Entrambe le varianti sono acquistabili optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per accedere all’offerta basta premere sul banner della versione dedicata qui di sotto.

iPhone 14: un ottimo acquisto a questo prezzo

Con iPhone 14 si va sul sicuro ed è ora possibile sfruttare un ottimo smartphone, completo e veloce, che può rappresentare un’alternativa più economica all’ultima generazione di iPhone. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic. C’è anche una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di:

595 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 699 euro per la versione da 256 GB

Il pagamento può avvenire in 3 rate senza interessi. Per accedere subito alla promo è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto, scegliendo la versione desiderata. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.