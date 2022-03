iPhone 14: ADDIO al mini, ma ci saranno grosse novità

Sembra proprio che oramai sia stato confermato: iPhone 14 non riceverà la variante Mini, a quanto pare. Non di meno, si ipotizza che le iterazioni Pro avranno uno schermo più alto e funzioni satellitari mai viste prima.

Gli iPhone 13 sono a metà del loro ciclo di vita; sono stati annunciati a settembre dello scorso anno, ma i rumor sui modelli del 2022 continuano ad arrivare incessanti di settimana in settimana. Ora si apprende da alcune fonti vicine alla questione che i modelli base avranno il medesimo SoC dello scorso anno, design identico ma ci sarà una versione “Max” che sostituirà quella Mini. Inoltre, la struttura di iPhone 14 Pro dovrebbe presentare uno schermo alto e stretto e funzioni satellitari al seguito.

iPhone 14 Series: facciamo il punto

Le indiscrezioni suggeriscono che Apple voglia davvero “tagliare” il modello Mini dalla line-up del prossimo anno. Il motivo è presto detto: le vendite non soddisfano le aspettative, nonostante la bontà del prodotto in sé.

La formazione della mela del 2022 comprenderà comunque quattro modelli, ma saranno solo da 6,1 e 6,7 pollici. Le varianti base saranno simili, sotto molti aspetti, a quelle del 2021, mentre i display delle versioni premium saranno diverse anche nella forma. Troveremo un pannello “stretto e lungo” con un innovativo notch composto da un foro e una pillola.

Sotto la scocca, le basic-edition avranno ancora un chip A15 Bionic (o un suo derivato, chiamato “A15X“, ad esempio), mentre le Pro-edition avranno una CPU nuova di zecca con una GPU più prestante e ben 6 o 8 GB di memoria RAM.

Sul fronte delle capacità satellitari, c'è da dire che questo rumor circola da diversi mesi. Si diceva che iPhone 13 avrebbe ottenuto il supporto alla comunicazione satellitare ma i leaks si sono interrotti bruscamente pochi giorni prima del keynote senza però tornare più in auge.

Ora invece, si vocifera che questa feature possa colpire i futuri Pro e Pro Max, ma non conosciamo ulteriori dettagli in merito. Restate connessi con noi per rimanere sempre aggiornati.