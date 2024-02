iPhone 14: a soli 699€ è un BEST BUY strepitoso

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso melafonino di casa Apple, il modello entry-level della line-up del 2022, l’iPhone 14, nella sua iterazione color “viola” con 128 GB di memoria interna, è in sconto a soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire anche perché è in offerta ad un costo veramente irrisorio con tantissimi vantaggi esclusivi grazie al portale di e-commerce americano; in primo luogo troverete la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Cosa aspettate? Correte a prenderlo adesso.

iPhone 14 (128 GB): un Best Buy senza compromessi

Questo melafonino è veramente eccellente: è dotato di uno schermo OLED Super Retina da 6,1 pollici con notch di piccole dimensioni che cela la selfiecam e i sensori, ma non finisce qui. C’è un comparto fotografico con due lenti avanzate che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie assurde anche al buio. La batteria garantisce un giorno intero di autonomia con una singola carica e si ricarica via Lightning, mediante la wireless charging o attraverso la tecnologia MagSafe. La costruzione del dispositivo poi è impeccabile: abbiamo alluminio sul frame e vetro Ceramic Shield a protezione del tutto.

Il meraviglioso iPhone 14, nella sua iterazione viola con 128 GB di memoria interna è in super offerta al prezzo speciale di soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire, anche perché con Amazon avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. C’è la possibilità di beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata. A soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.