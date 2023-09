iPhone 14 a 799€: è il BEST BUY del giorno, prendilo subito su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia alta di casa Apple ma che non costi troppo, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 che, nella sua iterazione da 128 GB e in colorazione Galassia, costa solo 799,00€, spese di spedizione incluse. La consegna è celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Non lasciatevi sfuggire questo fantastico dispositivo; al prezzo scontato presente sul portale di e-commerce è un best buy incredibile. Fate presto, dunque; con l’arrivo dei nuovi melafonini, il costo di questo è sceso a dismisura quindi siate veloci.

iPhone 14: il Best Buy del giorno senza compromessi

Questo smartphone di Apple è uscito lo scorso anno sul mercato; presenta una serie di caratteristiche incredibili e vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Costa solo 799,00€ grazie agli sconti di Amazon e dispone di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato. Lo schermo è un pannello da 6,1 pollici super risoluto e definito con tecnologia Retina OLED; si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole. È ottimo anche per il gaming e per la creazione dei contenuti: non di meno, è leggerissimo visto che pesa solo 170 grammi. Fra le altre cose, citiamo la batteria che dura tantissimo e che si ricarica via cavo Lightning o mediante wireless charging o con la MagSafe technology.

Se siete interessati/e, vi invitiamo a sbrigarvi; non sappiamo quante scorte siano disponibili su Amazon o quanto durerà la promozione dedicata. La consegna sarà celere e immediata grazie al servizio di Amazon Prime e c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. In ultima istanza, vi segnaliamo che potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 799,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci: è un best buy assoluto. Il modello in sconto presenta 128 GB ed è in colorazione Galassia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.