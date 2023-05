iPhone 14 a 690€: sconto da CAPOGIRO, ma pochissimi pezzi (-339€)

Questa è l’occasione d’oro per portare a casa iPhone 14 5G, eccellente smartphone top di gamma, con uno sconto gigantesco. Puoi risparmiare subito 339€ e averlo a 690€ invece di 1029€ nella versione con 128GB di spazio di archiviazione. Per fare il tuo affare dovrei essere super veloce però: se non hai già finito completa l’ordine al volo per accaparrartelo direttamente dal venditore professionale su eBay. Lo ricevi con spedizioni veloci e gratuite: il tuo melafonino sarà a casa in pochissimi giorni. Un’occasione troppo ghiotta per perderla!

Quella in sconto è probabilmente la colorazione più bella: mezzanotte. Affascinante, elegante e compatta: lo strumento ideale per avere sempre il massimo della produttività, direttamente in tasca.

Uno prodotto potentissimo, che non ha bisogno di presentazioni. Chi utilizza un melafonino conosce bene la qualità di questi device e – soprattutto – ha già apprezzato il potenziale di un sistema operativo incredibilmente intelligente come iOS: completo, intuitivo, semplice da utilizzare e ricchissimo di funzionalità. Eccellenti le foto, spettacolare lo schermo, indispensabile il FaceID.

Chi sceglie uno smartphone Apple sa che investe oggi e ammortizza per molti anni: il supporto software è garantito per tantissimo tempo, finché l’hardware consente la ricezione delle nuove versioni del sistema operativo, arriveranno anche quelle.

iPhone 14 5G è, insieme agli altri modelli, parte della gamma degli ultimi top di gamma Apple. Portarlo avere a questo prezzo è un affare non da poco. Approfitta dell’occasione eBay e accaparratelo a 690€ invece di 1029€. Lo ricevi con spedizioni veloci e gratuite, garantite in pochissimi giorni. Disponibilità super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.