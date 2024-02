iPhone 14 128GB: la colorazione Mezzanotte in offerta al MINIMO STORICO

Voglia di un nuovo smartphone di alto profilo senza spendere eccessivamente? Amazon ha attivato uno sconto interessante sulla colorazione Mezzanotte di iPhone 14 da 128GB che oggi puoi acquistare al minimo storico assoluto di 699 euro invece di 879. Puoi anche pagarlo in 5 comode rate presso Amazon oppure scegliere il metodo di pagamento Cofidis al momento del checkout per personalizzare la rateizzazione.

iPhone 14 in offerta su Amazon: certo, ne vale sempre la pena

Sebbene non abbia le caratteristiche del suo successore, iPhone 14 è ancora oggi uno smartphone di primissimo livello a cominciare dal suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che offre colori vividi, contrasti intensi e una nitidezza eccezionale.

Dotato di Ceramic Shield e di una robusta resistenza all’acqua, il telefono è alimentato dal processore A15 Bionic che offre prestazioni reattive e incredibilmente veloci insieme ad un’efficienza energetica da paura che ti assicura fino a 20 ore di riproduzione video continua.

Non delude ovviamente il comparto fotografico che ti permette di avere scatti perfetti in ogni condizione di luce. Grazie alla Modalità Azione, puoi registrare video stabili e senza sbalzi, mentre la Modalità Cinema ti consente di registrare video in Dolby Vision 4K fino a 30 fps, portando la tua creatività a nuovi livelli.

Sarà passato più di un anno, ma iPhone 14 è un telefono che vale la pena avere, specie se puoi acquistarlo al prezzo minimo storico assoluto di 699 euro invece di 879. Non fartelo scappare.