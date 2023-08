iPhone 14 (128 GB): QUESTO è il miglior iPhone da comprare OGGI su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple ma non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze (e per le vostre tasche). Il potentissimo iPhone 14, nella sua iterazione color Midnight con 128 GB di memoria interna, costa solo 799,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che, rispetto al costo iniziale di 1029,00€, qui abbiamo un bel risparmio. Non di meno, con Amazon ci saranno tantissimi vantaggi esclusivi al seguito; vediamoli subito.

iPhone 14 (128 GB): ecco perché devi comprarlo

Come detto, il prezzo online è molto vantaggioso, ma ciò che è veramente strepitoso è che, acquistandolo da Amazon, con un abbonamento ad Amazon Prime attivo, non pagherete le spese di spedizione. Non di meno, potrete dilazionare il pagamento del telefono stesso in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis: non serve nessuna carta di credito, nessuna busta paga. Basta il vostro IBAN, la patente (sì, dovete essere maggiorenni) e la tessera sanitaria. Altresì, sappiate che, alcuni account abilitati, dispongono già del pagamento rateizzato in cinque soluzioni con il sistema di Amazon. Potrete ricevere il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano e la consegna sarà sempre celere e garantita.

Inoltre, avrete diritto ad un mese per fare il reso gratuito e ci saranno ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. C’è anche la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo. Cosa aspettate quindi? A soli 799,00€ questo è l’iPhone più conveniente da comprare oggi su Amazon; non lasciatevelo sfuggire. È il best buy di questo periodo; costa poco, ma ha una buona batteria, uno schermo risoluto, un processore potente e un comparto fotografico top.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.