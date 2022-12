iPhone 14 (128 GB): prezzo SUPER su Amazon, poche scorte

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta davvero frizzante relativa al nuovo iPhone 14 standard con storage da 128 GB. Il modello in questione ha la colorazione Midnight e si porta a casa con 957,00€ e spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo. Considerate che il gadget uscito sul mercato da pochissimi mesi ed è – finalmente – in sconto sul noto portale di Amazon.

iPhone 14: comprarlo su Amazon conviene

Pensate che le spese di spedizione, come detto, sono incluse ma c’è anche la consegna super rapida. Pensate che se lo ordinate entro pochi minuti, lo riceverete a casa vostra domani martedì 6 dicembre, altrimenti dopodomani. Amazon stessa vi da la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, così che l’importo del device non risulti troppo pesante sul vostro conto corrente. Non di meno, c’è il reso gratuito entro il 31 gennaio 2023.

Ricordiamo che avrete diritto ad una doppia garanzia: da un lato quella di Apple con un anno di assistenza presso gli Apple Store di tutto il mondo, dall’altro quella di Amazon con supporto tecnico attivo via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, tutti i giorni. Insomma, dormirete sonni tranquilli. In ultima istanza, con l’abbonamento a Prime, riceverete anche l’iscrizione gratuita a Prime Video per guardare film, serie TV, show in maniera del tutto gratuita.

iPhone 14 è un gioiello che non ha certo bisogno di presentazioni: è veloce, potente, dispone di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G, uno schermo OLED da 6,1 pollici, un frame in alluminio e una back cover in vetro con ricarica wireless e MagSafe. La fotocamera frontale è eccezionale, così come le due lenti posteriori che girano video in 4K HDR ma anche in Cinema Mode, in Action Mode e non solo. Approfittate di questa fantastica promozione per fare vostro un device vendutissimo a soli 957,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.