iPhone 14 (128 GB): prezzo STRABILIANTE su Amazon per POCHISSIME ORE

In queste ore abbiamo osservato un’offerta davvero molto interessante su Amazon. Abbiamo scoperto infatti, che iPhone 14 da 128 GB si porta a casa a soli 979,00€ con spese di spedizione gratuite e incluse nel costo del dispositivo. È un piccolo sconto per un device uscito da pochissimi mesi. Capirete bene che si tratta di un risparmio non proprio elevatissimo, ma interessante perché il prodotto è davvero nuovo di zecca.

Comprarlo da Amazon poi, porta con sé una serie di vantaggi non da poco; citiamo le spese di spedizione gratuite, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno del portale stesso e in più, in occasione delle festività natalizie e del Black Friday, avrete la possibilità di restituire il gadget – gratuitamente – entro il 31 gennaio 2022.

iPhone 14: un buon affare su Amazon

Ovviamente il telefono è compatto, leggero e prestante: pesa poco meno di 170 grammi, ha un bel pannello OLED da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, contrasti assoluti e con una brillantezza unica. L’estetica del dispositivo è identica a quella del modello del 2021, con un frame squadrato, telaio in alluminio riciclato (disponibile in diverse colorazioni), retro in vetro Gorilla Glass super resistente con supporto alla tecnologia wireless per la ricarica e MagSafe, e pannello anteriore in vetro Ceramic Shield super resistente. Troviamo ancora il notch con sensori all’interno: selfiecam, Face ID, prossimità e molto altro ancora.

Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e con un core attivo in più rispetto all’A15 dell’iPhone 13. Questo si traduce in performance grafiche (e non solo) superiori.

Non perdete tempo e approfittate di questa fantastica promozione per fare vostro questo gioiellino al miglior prezzo di sempre: 979,00€ su Amazon è il suo minimo storico su questo portale. Non dimenticate la garanzia del sito di due anni e quella di Apple di uno.

