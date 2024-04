iPhone 14 (128 GB): minimo storico su Amazon, costa solo 679€

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente speciale; il meraviglioso iPhone 14, nella sua iterazione con 128 GB di memoria interna, in colorazione azzurra, costa solo 679,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che si tratta di un prezzo irrisorio per un terminale unico nel suo genere, dotato di specifiche tecniche avanzatissime e di un design elegante e lussuoso. È il modello entry-level della line-up di punta del 2022, ma è ancora validissimo perché dispone di features spettacolari. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso, prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. A questa cifra infatti, è irrinunciabile.

iPhone 14: ecco perché comprarlo

iPhone 14 viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime. Pensate che potrete avere accesso al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto, potrete beneficiare della garanzia di due anni con il rivenditore con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, ma avrete anche modo di godere della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo. Dulcis in fundo, sappiate che potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

Lo smartphone di Apple è un Best Buy incredibile; costa solo 679,00€ ma è potentissimo. Ha un display OLED Retina da 6,1 pollici, dispone di una back cover in vetro con supporto alla ricarica wireless oltre che MagSafe, c’è un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e abbiamo ben 128 GB di memoria interna (non espandibile). Come non citare la batteria che dura un giorno con una singola carica e si ricarica tramite Lightning.