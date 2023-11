iPhone 14 (128 GB) color Galassia: prezzo fuori di testa solo per poche ore

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Apple semplicemente sensazionale per quel che vale e per quello che offre. Si chiama iPhone 14, è il modello entry level della line-up del 2022 dell’azienda di Cupertino e adesso, grazie agli sconti folli presenti sul sito di Amazon, si porterà a casa ad un prezzo irrisorio: solo 699,00€ con consegna celere e immediata con possibilità di riceverlo presso il proprio domicilio (o un luogo da voi designato) entro il 31 gennaio 2024. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – rischiate che finisca la promo dedicata. Il modello in questione vanta 128 GB di memoria interna ed è in colorazione “Galassia”. Se volete comprarlo, sbrigatevi.

iPhone 14: il Best Buy del giorno

Alla cifra di soli 699€ infatti, iPhone 14 si presenta come uno smartphone veramente insuperabile; ha un design minimal ed elegante con un display OLED Retina da 6,1″ super risoluto e definito, con cornici sottili e contenute. C’è il notch di piccole dimensioni e il comparto fotografico è composto da due sensori avanzati da 12 Megapixel ciascuno che permettono di girare video in 4K HDR Dolby Vision senza il minimo problema. Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e vi è una batteria capiente che assicura un giorno di utilizzo con una singola carica.

Fate presto se siete interessati perché le scorte potrebbero terminare; con Amazon potrete anche dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. Volendo, potrete anche scegliere di usufruire del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e della garanzia con il rivenditore di ben due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, con il supporto logistico del sito. A soli 699,00€ questo iPhone 14 è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.