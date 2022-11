iPhone 14 (128 GB) a soli 907,00€: non è CYBER MONDAY, ma è un VERO AFFARE

Anche se il Cyber Monday è terminato e anche se le offerte del Black Friday sono giunte al termine, sono rimaste molte promozioni incredibili su Amazon. Una fra tutte? Questa: iPhone 14 da 128 GB a soli 907,00€. Capirete bene che è un ottimo prezzo per un prodotto uscito da poco e che, finalmente, diventa appetibile e interessante. Al costo di listino di 1079,00e invece, non era affatto un buon affare e ve lo abbiamo ripetuto molte volte. Ora le cose cambiano però.

Inutile dirvi che si tratta di uno smartphone venduto e spedito da Amazon stessa; questo implica che godrete di una doppia garanzia. Da un lato quella di Apple per un anno e dall’altro quella di Amazon per ben due con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

iPhone 14: a questo prezzo è Best Buy

Acquistandolo da Amazon avrete anche diritto alle spese di consegna gratuite e veloci. Non di meno, il telefono gode anche di un supporto speciale da parte dell’azienda: per qualsiasi problematica potrete rivolgervi ad uno dei tantissimi Apple Store presenti nel mondo per ricevere aiuto e supporto. Amazon poi vi darà anche la possibilità di restituire il gadget gratuitamente entro il 31 gennaio 2023 ma anche di dilazionare l’intero importo del prodotto in comode rate con Cofidis o – senza commissioni – con il sistema interno al sito.

iPhone 14 è un Best Buy assoluto che con i suoi 128 GB di memoria si pone direttamente come un gadget versatile, leggero, potente e economico. Lo schermo è da 6,1 pollici OLED con cornici simmetriche, notch con Face ID e sensori vari (selfiecam compresa) e posteriormente troverete anche due ottiche di punta da 12 Mpx che consentono di girare video in 4K HDR e in Action Mode, in Cinema Mode, ma non solo.

Il SoC Apple Bionic A15 è potentissimo e fa girare tutte le app senza lag di alcun tipo. A 907,00€ è da comprare al volo, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.