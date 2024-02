iPhone 14 (128 GB): a soli 729€ è da prendere AL VOLO

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi; di fatto, girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota. L’ottimo iPhone 14, nella sua iterazione color Midnight, con 128 GB di memoria interna, costa soltanto 729,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è difficile da ignorare, anche perché si presenta come un best buy senza paragoni e senza rivali. È un terminale pazzesco, dotato di specifiche tecniche premium e all’avanguardia, con un design mozzafiato e degno di nota. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso, prima che sia troppo tardi o prima che finisca la promo dedicata. A questa cifra è irripetibile, ma siate veloci.

iPhone 14: ecco perché comprarlo

Prendendolo da Amazon infatti, godrete di tantissimi vantaggi esclusivi; partiamo dalla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. C’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e, in ultima istanza, avrete accesso alla garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPhone 14 è un device eccellente, dotato di un modem 5G, di un processore Apple Bionic A15 che promette prestazioni e performance degne di nota, ma non solo. Dispone perfino di una batteria che dura tantissimo con una singola carica e si ricarica mediante Lightning, via wireless o tramite MagSafe. Il comparto fotografico è degno di nota con due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie nitide anche al buio. Concludiamo segnalando che lo schermo è un pannello OLED Retina XDR da 6,1 pollici con notch e cornici sottili. A soli 729,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.