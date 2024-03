iPhone 14 (128 GB): a soli 699€ è un BEST BUY

Il miglior smartphone di Apple che possiate comprare oggi è sicuramente l’iPhone 14 che, nella sua iterazione da 128 GB, in colorazione gialla, si trova in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra è un best buy assoluto quindi vi invitiamo ad affrettarvi se siete interessati a portarlo a casa. Non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili o per quanto ancora durerà la promozione dedicata. Considerate anche il fatto che si tratta di un device ancora attualissimo, ricco di caratteristiche di punta, con un design minimal ed elegante che non passa mai di moda. Con il noto portale di e-commerce americano poi, avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi: scopriamoli insieme.

iPhone 14: l’ammiraglia del momento da prendere al volo

Lo smartphone di Apple infatti, si presenta come un prodotto premium sotto tantissimi punti di vista; ha un buon design elegante, è costruito in maniera impeccabile con un frame in alluminio e una back cover in vetro, mentre anteriormente ha il Ceramic Shield a protezione del display OLED Retina da 6,1″ che, a proposito, si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole. Il processore interno è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G integrato che promette prestazioni e performance degne di nota anche con i giochi e le app più impegnative. Come non segnalare la presenza di una batteria integrata che assicura un giorno di autonomia con una singola carica.

iPhone 14 viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso. C’è la possibilità di eseguire il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero. A soli 699,00€ è imperdibile.