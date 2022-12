iPhone 14 (128 GB) a 949€: è il regalo di NATALE perfetto!

iPhone 14 è lo smartphone del momento: tutti ne vogliono uno, tutti ne desiderano uno. Certo, il suo prezzo proibitivo ha fatto desistere molte persone dall’acquisto ma oggi, grazie alle promozioni di Amazon, diventa più che mai appetibile. Da 1079,00€ infatti, si porta a casa con soli 949,00€. Inutile dirvi che grazie a questa promo, risparmierete l’8% sul prezzo di listino e avrete accesso a numerosi vantaggi esclusivi.

Primo fra tutti, citiamo la doppia garanzia; da un lato quella di Apple, dall’altro quella di Amazon con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via telefono o via chat. Non di meno, c’è la possibilità di usufruire del reso gratuitamente entro il 31 gennaio 2023 e poi, volendo, si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

Sapevate poi che con l’abbonamento ad Amazon Prime è incluso anche il servizio di streaming video on demand Prime Video? Sì, quello dove poter vedere LoL, LoL 2, The Boys e molti altri show.

iPhone 14: un Best Buy da trovare sotto l’albero

Questo smartphone non ha certo bisogno di presentazioni. iPhone 14 è il modello entry level della gamma 2022 di Apple ma vanta caratteristiche incredibili. Ha tantissimi sensori sotto la scocca e permette di girare stupendi video in 4K HDR, in Cinema Mode, in super slow motion, in Action mode e non solo. Realizza fotografie esemplari, nitide, ricche di contrasto, ben esposte, illuminate a dovere e non solo.

C’è un potente processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e circa 128 GB di memoria interna per archiviare file, foto, video, canzoni e non solo. Ha una batteria che garantisce una lunga autonomia, è certificato contro acqua e polvere ed è leggerissimo. Lo schermo poi, è una meraviglia: Retina XDR da 6,1 pollici OLED. A 949,00€ è un regalo di Natale perfetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.