iPhone 13C non è uno smartphone che, al momento, sembra essere nei piani di Apple. Tuttavia, a partire dal glorioso 5C, qualcuno ha provato a immaginare come potrebbe essere un nuovo modello economico di melafonino. L'idea è che potrebbe partire da meno di 500€ addirittura. Eccolo il possibile design in questo video concept.

iPhone 13C in video: uno spettacolo

Un device decisamente interessante, sia sotto il profilo estetico sia sotto quello delle performance. Uno smartphone super colorato, perfetto per chi desidera un dispositivo Apple, ma non ha intenzione di spendere budget elevati.

Del resto, il modello 5C è nato proprio per questo motivo. iPhone 13C rappresenterebbe quella che per Apple è l'idea di smartphone entry level.

Dai un'occhiata a come potrebbe essere il dispositivo sotto il profilo estetico a partire da questo interessante video concept, realizzato immaginando una gamma di nuovi smartphone della mela morsicata ancor più ampia.

Difficilmente la compagnia ha in programma di lanciare un device di questo genere il prossimo mese. Soprattutto considerando le alternative SE e Mini, sulle quali avrebbe più senso puntare.

Apple

Smartphone