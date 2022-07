iPhone 13 verde alpino, bellissimo e potentissimo a prezzo SHOCK

Inutile girarci attorno: l’iPhone 13 di Apple è uno degli smartphone più belli e potenti di quest’ultimo periodo. Se il tuo sogno è possedere il modello con la colorazione verde alpino, quest’oggi puoi farlo tuo con questa incredibile offerta eBay.

Infatti, grazie allo sconto del 7% che fa crollare il prezzo al minimo storico, puoi acquistarlo subito e pagarlo in 3 comode rate senza interessi e soprattutto senza busta paga. Come? Scegliendo PayPal come metodo di pagamento.

Lo straordinario iPhone 13 verde alpino è in offerta su eBay a un prezzo molto vantaggioso

L’iPhone 13 è senza ombra di dubbio lo smartphone che più di tutti è in grado di offrirti un’esperienza di utilizzo eccezionale in ogni situazione e per molti anni avvenire. Frontalmente è presente uno spettacolare display ad altissima risoluzione con una eccellente calibrazione dei colori e una luminosità omogenea e sempre precisa, mentre sotto il cofano il potente processore di Apple è sempre pronto a garantirti una estrema velocità anche durante l’utilizzo delle applicazioni più pesanti.

Sul retro, inoltre, il modulo doppio dispone di due sensori ad altissima risoluzione per scattare foto eccezionali e registrare video a qualità cinematografica, mentre la batteria interna è stata potenziata e maggiormente migliorata per accompagnarti durante tutto il giorno senza mai lasciarti a piedi.

Se il tuo sogno nel cassetto è sempre stato stringere tra le mani lo spettacolare iPhone 13 nella singolare colorazione verde alpino, mettilo subito nel carrello di eBay per riceverlo a casa in pochissimo tempo. Ricorda, infine, che scegliendo PayPal come metodo di pagamento, puoi averlo in 3 comode rate senza interessi e soprattutto senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.