Secondo quanto si apprende, sembra che Apple stia lavorando a un processo che servirà per rendere il vetro del display dell'iPhone più sottile e resistente. A dirlo è un brevetto recentemente trapelato.

iPhone 13: una struttura a supporto del Gorilla Glass Victus

Apparentemente Apple sta cercando un metodo per rendere il vetro sulla parte anteriore di un iPhone più sottile e resistente. L'azienda mira a raggiungere questo obiettivo realizzando una speciale struttura di supporto che verrà utilizzata intorno ai bordi del pannello, anch'essa in vetro.

Il gigante con sede a Cupertino ha depositato un brevetto presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, denominato “Inserimento di stampaggio attorno ai componenti in vetro per dispositivi elettronici portatili“.

Per chi non lo sapesse, smartphone e altri dispositivi mobili o display anche più grandi utilizzano pannelli di vetro sulla parte anteriore dei display effettivi. Questo pannello avrebbe quindi la funzione di proteggere lo schermo all'interno da urti diretti e graffi; viene spesso utilizzato in modo da adattare perfettamente il display al design di qualsiasi dispositivo.

Ora, il nuovo patent dell'azienda afferma che avrà la stessa copertura in vetro che sporge dal resto della custodia, simile ai display curvi, sebbene miri a mantenere la sottigliezza del vetro nel suo complesso.

In termini più semplici, anche se il vetro sporgerà dal suo design, questo non creerà maggiore spessore al telefono, poiché sarà più sottile. Tuttavia, la magrezza di solito compromette la resistenza, ma il produttore di iPhone ha ribadito che cercherà di utilizzare una soluzione inedita così da evitare la fragilità dei materiali stessi. Ad ogni modo, non sappiamo se arriverà effettivamente sull'iPhone 13 o se vedremo questa funzionalità nei modelli dei prossimi anni. Vi consigliamo di prendere questo rapporto con “un pizzico di sale“.

