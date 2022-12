iPhone 13 SPOPOLA: su eBay il prezzo è ancora più CONVENIENTE

Apple iPhone 13 è ancora lo smartphone più amato per chi è affezionato ai prodotti di Casa Cupertino. Nonostante siamo già stati invasi dagli iPhone 14, il modello precedente rimane sempre il miglior acquisto per rapporto qualità prezzo. Dotato di tutto ciò che serve per andare veloci, acquistalo a soli 799 euro, invece di 939 euro (prezzo di listino), e risparmia 140 euro.

Uno dei vantaggi di scegliere eBay è che selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate. Potrai pagarlo da 266,33 euro al mese.

iPhone 13: prezzo BOMBA e prestazioni da URLO

Su eBay oggi stesso, prima che finiscano gli ultimi pezzi disponibili, trovi l’ottimo Apple iPhone 13 a un prezzo eccezionale. Acquistandolo avrai tra le mani un vero e proprio gioiello della tecnologia. Ancora molto attuale, pare essere un best buy più che il suo fratello minore. Infatti, il processore è identico: il pluripremiato Apple A15 Bionic che rende tutto più veloce.

Stesso display Super Retina XDR con tecnologia OLED che offre immagini sempre più realistiche, con dettagli eccezionali e colori brillanti. La sua luminosità è così forte da essere visibile anche sotto la luce diretta del sole. Il suo design non solo lo rende elegante e alla moda, ma anche particolarmente resistente. Scegli Apple iPhone 13 ora che lo paghi solo 799 euro su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.