Ormai è praticamente certo: iPhone 13, l'intera serie, arriverà a settembre. Ulteriori indizi arrivano dal fatto che le grandi compagnie che si occupano di produrre i melafonini hanno iniziato ad alzare di molto i bonus per i dipendenti al fine di motivarlo.

iPhone 13: produzione potenziata

Nons solo Foxconn, tutte le compagnie che si occupano di realizzare gli smartphone della mela morsicata hanno messo a punto piani di incentivi per i dipendenti. In questo modo, l'obiettivo di dare un boost alla produzione di iPhone 13 dovrebbe essere raggiunto senza grossi problemi.

Infatti, vale la pena ricordare che quest'anno è previsto un aumento della produzione del 15% rispetto a quella realizzata per iPhone 12. Anche per questo, la mela morsicata continua a puntare sempre di più sui produttori cinesi, com'è emerso di recente.

Tutti dettagli che promettono molto bene: non dovrebbe esserci ritardo alcuno e quindi i nuovi smartphone dovrebbero essere ufficiali a settembre. Quanto alla composizione gamma di iPhone 13, secondo i dettagli emersi, anche per il 2021 dovrebbe esserci un'edizione Mini, nonostante iPhone 12 Mini pare non abbia riscontrato i risultati sperati in termini di vendita.

A questo punto, non resta che aspettare: manca circa un mese al lancio dei nuovi melafonini,

