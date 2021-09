iPhone 13 sarà disponibile in preordine solo dal 17 settembre, ma se non vedi l'ora di provare i nuovi sfondi, puoi già procedere al download in forma completamente gratuita. Provali sul tuo smartphone, anche se non è un melafonino, faranno la loro figura.

iPhone 13: download sfondi ufficiali

Con i nuovi melafonini arriveranno anche nuovi wallpaper, ma perché aspettare, se è possibile provarli subito? Sono perfetti per te, se ami i motivi astratti, i giochi di luce e colori. Sfondi eleganti, che potranno dare nuova linfa al tuo smartphone.

Non importa se possiedi un melafonino oppure no: puoi scaricarli e impostarli in alta risoluzione sul tuo device, anche fosse un Android. Come? facilissimo: scaricali da questo indirizzo. Otterrai un archivio con all'interno tutte le immagini in alta risoluzione.

Scegli quello che ti piace di più e impostalo come faresti con qualsiasi altro sfondo. Non sarà come avere iPhone 13, ma può essere utile per prepararsi al suo arrivo!

