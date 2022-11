iPhone 13 sbanca su eBay: ecco come ricevere 50€ di sconto

Hai da sempre il pallino degli smartphone di Apple e non hai mai trovato una buona occasione per acquistarne uno? Bene, oggi puoi finalmente mettere le mani sull’ottimo iPhone 13 in offerta su eBay con il 6% di sconto. La particolarità di questa occasione è che puoi risparmiare altri 50€ semplicemente utilizzando il codice “REGALI22” in fase di acquisto, ma solo fino al 16 novembre.

Ad appena 749€ quella di eBay rappresenta la migliore offerta sul web per il top di gamma del colosso di Cupertino, ma solo se ti affretti.

iPhone 13 è a un prezzo impossibile su eBay: affare d’oro

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un design premium, l’iPhone 13 è realizzato con un bellissimo telaio in alluminio e vetro ultra resistente ai graffi. Il pannello Retina XDR ad altissima risoluzione è una gioia per gli occhi per guardare video, mentre il potentissimo processore A15 Bionic avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Come ogni iPhone che si rispetti, anche il modello in offerta su eBay è capeggiato da un comparto fotografico di primo livello: i due sensori da 12 MP (grandangolare e ultra grandangolare) ti assicurano sempre foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica con cui rivivere i tuoi momenti preferiti al massimo del dettaglio.

Cosa stai aspettando? Il top di gamma di Apple può essere tuo con tanto di consegne rapide e gratuite, ma solo se lo metti subito nel carrello. Ricorda di inserire il codice coupon “REGALI22” in fase di acquisto per scontarlo di ulteriori 50€; inoltre, non ti dimenticare che se lo acquisti con PayPal hai a tua disposizione il pagamento in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.