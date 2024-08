iPhone 13 da SBALLO su Unieuro: il Ferragosto abbatte i prezzi

Nessun dubbio sull’Apple iPhone 13 128GB che rimane ancora oggi un ottimo smartphone iOS dalle prestazioni interessanti. Grazie al Ferragosto di Unieuro l’offerta è davvero speciale. Acquistalo immediatamente a soli 599€, invece di 759€ (prezzo consigliato).

Un’occasione imperdibile che sta lasciando a bocca aperta molti! Approfittane subito, prima che le scorte finiscano. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Inoltre, puoi sempre pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna. Niente male vero?

Apple iPhone 13 128GB: tutto quello che cerchi e oltre

Apple iPhone 13 128GB non è solo tutto quello che cerchi in uno smartphone, ma è molto di più. Perfetto per i tuoi social network, risulta incredibilmente utile in produttività e intrattenimento. Ogni app è ottimizzata al massimo e i giochi risultano super immersivi grazie alle cornici sottili dello schermo.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre un ampio spazio di azione e un ottimo coinvolgimento. Goditelo al massimo della sua potenza con colori vivaci e dettagli folli. La doppia fotocamera scatta foto e riprende video professionali in qualsiasi occasione.

Il chip A15 Bionic è eccellente in quanto a prestazioni. La tua esperienza sarà sempre rapida e soddisfacente. La batteria offre un’autonomia lunga tutto il giorno per portarti a sera con ancora a tua disposizione una buona percentuale. Acquistalo adesso a soli 599€, invece di 759€ (prezzo consigliato).