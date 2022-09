iPhone 13 sarà il più venduto anche nel 2023?

iPhone 13 continua a scendere clamorosamente di prezzo. Questo piccolo grande gioiello di casa Apple oramai sembra essere in arrestabile. Oltre ad essere stato un campione di vendite per tutto l’anno, notiamo che è il suo declino ancora non si vede l’orizzonte.

Ciò che però dobbiamo segnalare è che il suo prezzo continua scendere sempre più su Amazon e questo è un particolare da non sottovalutare, soprattutto in questo periodo storico in cui stiamo per assistere al debutto dei nuovi melafonini di casa Apple.

Perché iPhone 13 è un Best Buy?

Questo smartphone infatti, si porta a casa a 787,00 € con spedizione gratuita inclusa nel costo del device stesso. Capirete bene che si tratta di un prezzo davvero speciale per uno dei gadget più richiesti dell’ultimo periodo; di fatto, è impossibile non approfittarne, anche perché l’azienda di Cupertino promette per questo device anni e anni di aggiornamenti gratuiti.

Comprarlo su Amazon poi, è davvero conveniente. Bisogna dire che si ha diritto a tantissime sorprese esclusive come la possibilità di effettuare il reso in caso di problemi entro un mese dall’acquisto, ma anche all’assistenza clienti attiva tutti i giorni, anche nei festivi, fino alla mezzanotte.

iPhone 13 non ha certo bisogno di presentazioni: è un telefono potentissimo con un processore aggiornato e con il supporto alle reti di quinta generazione. Presenta un’estetica accattivante, un design senza tempo e alla moda, e disponibile in tante colorazioni esclusive e ha un bellissimo pannello OLED da 6,1“.

Anche la batteria regala emozioni perché Apple garantisce un’autonomia davvero lunghissima, almeno di un giorno completo. Non perdete tempo e approfittate di questa fantastica promozione per portare a casa ad un prezzo speciale uno dei gadget più richiesti dell’ultimo anno. Siete veloci perché tende ad andare a ruba e non sappiamo quante scorte siano ancora disponibili presso lo Store di Amazon. Altresì il suo costo potrebbe tornare a 939,00 € quindi non pensateci troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.