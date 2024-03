iPhone 13 ricondizionato in offerta su Amazon da 469€ (in "condizioni eccellenti")

Acquistare un nuovo iPhone ricondizionato non è mai stato così conveniente. In questo momento, grazie alla nuova offerta Amazon disponibile oggi, è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 469 euro mentre iPhone 13 256 GB costa 523 euro. Entrambe le versioni dello smartphone (disponibili solo in alcune colorazioni ai prezzi indicati) sono acquistabili con garanzia Amazon Renewed e in “condizioni eccellenti” (senza danni visibili da 30 cm e con una batteria che supera l’80% della capacità del nuovo). Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi selezionare la versione desiderata dello smartphone.

iPhone 13 ricondizionato: offerta da non perdere su Amazon

Con iPhone 13 è possibile accedere a uno smartphone completo, veloce e sempre più economico. Tra le specifiche tecniche troviamo il SoC Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato da iPhone 14 e 14 Plus, oltre che un display OLED da 6,1 pollici. C’è poi una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS., con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 ricondizionato:

Entrambe le varianti sono dotate di garanzia Amazon Renewed di un anno. Da notare, inoltre, che i prezzi si riferiscono solo ad alcune colorazioni (ma le altre costano pochi euro in più) e allo smartphone proposto in condizioni eccellenti e, quindi, senza graffi o danni visibili da meno di 30 cm e con una batteria che supera l’80% della capacità del nuovo.