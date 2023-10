iPhone 13 Pro (ricondizionato): ha ancora senso nel 2023?

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino di punta e non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 13 Pro di Apple che, nella sua iterazione da 128 GB, color grafite, costa solo 765,50€. Ovviamente si tratta di un prodotto ricondizionato ma in condizioni eccellenti, praticamente indistinguibile dal nuovo. Viene spedito e venduto da un negozio terzo all’interno del portale di Amazon e godrà comunque di tantissimi vantaggi tipici del portale di e-commerce americano.

iPhone 13 Pro: ecco perché dovete comprarlo

In primo luogo citiamo la presenza del processore Apple A15 Bionic con modem 5G integrato che offre prestazioni eccezionali e gestisce agevolmente le applicazioni più esigenti e i giochi. Ci troviamo di fronte ad uno dei migliori melafonini degli ultimi anni, capace anche di girare clip video in ProRES e scattare foto in ProRAW. La fotocamera insomma, fornisce una qualità delle immagini sorprendente, con funzionalità avanzate come la modalità notturna, la registrazione video Dolby Vision e il potente sistema di stabilizzazione delle immagini. Il display OLED Super Retina XDR con ProMotion fino a 120 Hz è superlativo; è uno dei migliori della sua categoria.

Gli iPhone ricevono aggiornamenti software da Apple per diversi anni, quindi un iPhone 13 Pro riceverà ancora molte versioni di iOS da aspettarsi. In poche parole, è un buon investimento per il futuro. In più, come detto, dispone del modem 5G quindi supporta le reti di quinta generazione, c’è l’NFC per i pagamenti contactless e non solo.

Il prezzo di 765,50€ per un iPhone 13 Pro da 128 GB ricondizionato ma in condizioni eccellenti su Amazon èun’affare interessante, considerando che il prezzo di listino di un melafonino del genere era notevolmente più elevato al momento del lancio. Tuttavia, quando si acquista un dispositivo rigenerato, è importante accertarsi che sia certificato e garantito da un venditore affidabile, quindi se lo comprerete da qui, visto che passa attraverso il circuito di Amazon, potrete star tranqquilli.

