iPhone 13 Pro: quanto impatta il ProMotion sulla batteria?

Il test della batteria di iPhone 13 e iPhone 13 Pro mostra quanto incide il display ProMotion sull'utilizzo quotidiano. Scopriamolo insieme.

iPhone 13 vs 13 Pro: chi vince?

Uno degli utili miglioramenti dell'intera gamma di iPhone 13 è stata proprio la durata della batteria. Ma mentre le stime di Apple si concentrano sulla quantità di riproduzione video offerta da ciascun terminale, non abbiamo un indicatore preciso del risultato. Di fatto, non c'è modo di sapere l'autonomia reale di ogni iDevice .

Dopo il confronto sulle prestazioni e sull'autonomia fra iPhone 13 Pro Max e Samsung Galaxy S21, Ultra PhoneBuff ha pubblicato un nuovo video che paragona le batterie dei due melafonini di ultima generazione di casa Apple: il modello standard contro il Pro.

A prima vista, può sembrare facile supporre che l'iPhone 13 con una capacità della batteria leggermente maggiore (3227 mAh) sopravviva all'iPhone 13 Pro (3100 mAh) con entrambi gli stessi schermi da 6,1 pollici, processori quasi identici e con il ProMotion del modello premium che spinge il refresh rate fino a 120 Hz.

Tuttavia, il pannello ProMotion può anche scendere fino a 10 Hz quando necessario e può effettivamente essere una funzione che permette di risparmiare batteria. Questa è una buona parte del motivo per cui Apple afferma che il 13 Pro può offrire 3 ore in più di riproduzione video (22 ore) rispetto all'iterazione vanilla con 19 ore di riproduzione video.

Nei suoi test dettagliati, PhoneBuff è rimasto impressionato dall'autonomia complessiva delle celle energetiche dei nuovi modelli rispetto a quelli del 2020.

Nel test degli espertiv di YT ci sono solo 9 minuti in più di schermo acceso fra i due terminali. Quindi il ProMotion è stato in grado di aiutare a superare il vantaggio del 13 di una batteria più grande, ma non di molto.

Si notano 16 ore in standby per ogni iPhone e 9 ore e 42 minuti per l'iPhone 13 e 9 ore e 51 minuti di schermo acceso per il 13 Pro. Date un'occhiata al test completo della batteria di seguito:

Cosa ne pensate?

