iPhone 13 Pro: un'altra PAZZIA eBay, prezzo Top

Apple iPhone 13 Pro è il bolide di Casa Cupertino. Prestazioni oltre ogni limite, tripla fotocamera professionale, display fantastico e iperrealistico. Insomma, se questo portento costa meno di 1000 euro è un vero affare. Perciò sintonizzati subito su eBay.

Infatti, metti nel carrello il nuovo iPhone 13 Pro a soli 999,90 euro, invece di 1.189 euro. Un prezzo incredibile da cogliere al volo prima che si esaurisca. Ultimi pezzi quindi per questo interessante smartphone iOS dalle prestazioni sublimi.

Non perdere tempo e approfitta anche della soluzione che ti offre PayPal. In pochi semplici click, prima della conferma del pagamento, puoi decidere di pagarlo in 3 rate a interessi zero. Non dovrai fornire nessuna garanzia, se non accedere al tuo account PayPal.

iPhone 13 Pro a meno di 1000 euro: un sogno che si chiama eBay

Vai subito su eBay e afferra al volo una delle migliori offerte Apple della storia. Il nuovo iPhone 13 Pro è in offerta a soli 999,90 euro. Meno di 1.000 euro per questo speciale device che ti sorprenderà per le sue caratteristiche.

Il display Super Retina XDR con ProMotion è super reattivo. Sarà un piacere interagire con qualsiasi contenuto. Tutto diventa ancora più fluido e scattante grazie alla frequenza di aggiornamento che raggiunge i 120Hz.

La super batteria dura tutta la giornata e oltre, garantendoti anche un utilizzo intensivo senza preoccupazioni. Il 5G è infatti gestito in maniera intelligente da un sistema di efficienza energetica con Intelligenza Artificiale.

Sfrutta tutta la potenza delle sue fotocamere professionali. Ogni scatto è un’opera d’arte che garantisce sempre immagini perfette e ricche di dettagli. Divertiti a scattare foto in movimento, al buio o selfie spettacolari. Arricchisci i tuoi social media di contenuti unici e speciali.

iPhone 13 Pro non è solo questo, ma è molto di più. Scoprilo tu stesso approfittando di questa speciale offerta che trovi solo su eBay. Mettilo nel carrello a soli 999,90 euro, invece di 1.189 euro. Con PayPal lo paghi in 3 rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.