iPhone 13 Pro Max (verde alpino): DISPONIBILE e IN SCONTO

Il re dei cameraphone, il telefono del momento, iPhone 13 Pro Max, è uno dei prodotti più difficili da acquistare oggigiorno; il motivo è semplice. La domanda è elevatissima e a questa bisogna sommare anche la carenza dei semiconduttori che complica ulteriormente le cose. Per diversi mesi, acquistare un modello del genere è stato quasi impossibile; per fortuna ora, sembra che le cose stiano tornando alla normalità e si vedono sempre più unità pronte all’acquisto sui vari portali di elettronica di consumo. Su Amazon per esempio, la versione in colorazione “verde alpino” da 128 GB si trova in sconto a 1249,00€: mica male.

Non di meno, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis. In ultima analisi, il gigante di Apple è uno dei migliori device del momento, se non il migliore.

iPhone 13 Pro Max: se cercate il top, non avete scuse

Ma a chi è rivolto un prodotto del genere? In primo luogo ai content creator, a chi lavora con i social e con le immagini e cerca un dispositivo dal quale scattare foto, video in 4K in modalità “Cinema”, editare immagini e clip per le proprie pagine web e non solo. Essendo potentissimo (c’è un processore Apple Bionic A15 sotto la scocca), è perfetto sia nell’uso quotidiano che durante il gaming. Ottimo anche per chi cerca un’ammiraglia dalla quale gestire il proprio lavoro.

Non dimentichiamo poi che è enorme: ha un pannello da 6,7 pollici OLED super definito, con tecnologia ProMotion (refresh rate variabile da 1 a 120 Hz) ed è costruito con materiali di pregio. L’autonomia è strepitosa e in più c’è la fast charge da 120W, la MagSafe charging e la wireless charging. Insomma, un dispositivo premium in tutto e per tutto. Certo, 1249,00€ sono impegnativi, ma sono giustificati dall’ottima qualità del dispositivo. Lo acquisterete? Fateci sapere.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 Pro Max : tutti i prezzi

